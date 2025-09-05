Koncerta ne bo! Challe Salle odpovedal nastop, na spletu završalo: »Osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube«

Organizatorji so sporočili, da je koncert Challeta Salleta, ki bi moral biti 8. novembra 2025 v ljubljanskem klubu Cvetličarna, odpovedan. Uradno pojasnilo pravi, da se je raperju zaradi »novih glasbenih priložnosti« podaljšalo potovanje v ZDA, hkrati pa se intenzivno posveča snemanju novega albuma. Zato naj ne bi imel dovolj časa, da bi s svojim novim bandom pripravil koncert na ravni, ki si jo želi – in ki jo pričakujejo njegovi oboževalci.

Novica je med oboževalci in kritiki sprožila burne odzive. Medtem ko uradno pojasnilo govori o novih priložnostih čez lužo, mnogi na družbenih omrežjih namigujejo na čisto drugačne razloge. Najpogostejši očitek? Slaba prodaja kart.

»Na kratko … premalo kart je prodal,« je zapisal eden od uporabnikov. Drug je dodal, da »osnovnošolci pač ne morejo hodit v klube« in s tem ciljal na to, da je večina glasbenikove publike premlada, tretji pa je bil še ostrejši: »Njegova kariera je končana, tega ne vesta samo Vrhnika in Ljubljana.«

Med komentarji se je oglasil tudi vplivnež Aleksandar Repić, ki se je pošalil: »Tistim sedmim kupcem lahko tudi jaz denar vrnem, ker se počutim soodgovornega.«

Denar za vstopnice bodo vrnili

Organizatorji so kupce vstopnic pomirili, da bodo povračila izvedena. To pa verjetno ne bo tolažba za vse razočarane oboževalce, ki so se veselili nastopa.

Koncert odpade – razlogi pa ostajajo predmet vročih debat. Ali gre za Ameriko in nove priložnosti ali ne, pa ve le glasbenik sam.