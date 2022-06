Končala prekletstvo drugega mesta, trajalo več kot pet let (FOTO)

Duo BQL, brata Rok in Anej Piletič, sta postala velika zmagovalca najbolj gledanega šova letošnje pomladi Znan obraz ima svoj glas. Iz nedelje v nedeljo sta nas navduševala s preobrazbami v vse zvrsti. Uvrstila sta se med tri superfinaliste in veliki finale kronala s prepričljivo zmago. Njuna preobrazba v Ansambel bratov Avsenik in izvedba skladbe Slovenija, od kod lepote tvoje sta bili zmagovalni.

Komaj čakava, da lahko poleti najodmevnejše preobrazbe zapojeva tudi na koncertih, ki prihajajo.

»Noro, po več kot petih letih sva končno razbila prekletstvo drugega mesta. Znan obraz ima svoj glas je bila za naju nepozabna avantura. Ekipa, ki ustvarja to oddajo, je neverjetna. Tako midva kot vsi tekmovalci smo imeli veliko čast, da smo lahko ustvarjali izjemne preobrazbe. Zmagati po vseh tednih truda, vaj, učenja pesmi je nepopisno,« sta zadovoljna brata iz dua BQL, ki sta na Emi kar trikrat pristala na drugem mestu, tokrat pa sta se le dokazala kot zmagovalca. Ob tem sta mladeniča napovedala novo uspešnico z naslovom Raketa, ki bo kot nalašč za poletne dni.

»To je pesem, ki sva jo hranila, da z njo najaviva poletje in zaključiva prekrasno obdobje, ki je za nama,« je komentiral Rok Piletič. Po velikih uspehih pesmi Lučke, Na frišno, BUdala, Ulala nadaljujeta pohod na zabave in druge odre v skladbi in spotu, ki ju predstavljata točno taka, kot so ju gledalci spoznali in vzljubili v vseh nedeljah zadnjih treh mesecev. Sproščena, šaljiva, navihana in skromna fanta, ki znata poskrbeti za dobro voljo, smeh, sprejeti šalo na svoj račun, hkrati pa glasbeno navdušiti v vseh žanrih.

S pesmijo Raketa sta zakorakala v poletje. FOTO: NEO VISUALS

»Z Rokom sva se vsako nedeljo na odru počutila kot doma. Sproščeno, veselo, motivirano. Komaj čakava, da lahko poleti najodmevnejše preobrazbe zapojeva tudi na koncertih, ki prihajajo. Za konec šova sva hranila tudi novo pesem, ki najavlja turnejo zabav, fešt in drugih dogodkov, ki naju čakajo. Z najinim bandom Budale, ki sva ga poimenovala po najini uspešnici, smo že minuli vikend začeli poletno turnejo,« sta še dodala brata, ki bosta to poletje nastopila v številnih slovenskih mestih, za konec pa sta v smehu dodala: »Edine rakete, ki bi v današnjem času smele biti prisotne, so tiste na dveh nogah!«