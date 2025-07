Komunikacijska trenerka Saša Einsiedler se vrača na male zaslone

Saša Einsiedler, ki je bila nekoč ena najbolj znanih televizijskih voditeljic pri nas, se bo v novi sezoni šova Poroka na prvi pogled na Planet TV pridružila zasedbi strokovnjakov, ki bodo analizirali sodelujoče. 58-letna Einsiedlerjeva je bila dolgo ena najbolj prepoznavnih televizijskih voditeljic pri nas, zadnjih 18 let pa je posvetila predvsem mentorstvu in coachingu.

»Naredila sem preklop iz vodenja na televiziji v vodenje samega sebe. In ko sem bila povabljena, da sodelujem kot ena od strokovnjakinj v oddaji, sem bila navdušena, saj vidim, kako ljudje včasih potrebujejo samo eno idejo, pa že se lahko njihovo življenje zasuka v čisto drugo smer,« obrazloži odločitev, ki ji bo zagotovo prinesla nove izkušnje. V šov bo prinesla svojo unikatno mešanico nežnosti, intuicije in psihološke ostrine.

Šov Poroka na prvi pogled je pri nas zelo priljubljen. FOTO: PLANET TV

Saša je tudi mama petih otrok. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Vidim se kot nekdo, ki bo ekipi dodal malo več ženstvenosti in materinske topline. Predvsem pa si želim predati veliko svojih osebnih izkušenj,« pravi Saša, ki se je med drugim izobraževala tudi pri Jacku Canfieldu in Marisi Peer. Udeležence nove sezone ljubezenskega eksperimenta ji je že uspelo dodobra spoznati. »Vsi so mi na neki način simpatični. Zelo hitro sem tudi opazila, da niso čisto vsi stoodstotno prišli s srčno željo, da bi našli ljubezen oziroma partnerstvo. Nekateri so prišli s figo v žepu, ampak to se bo seveda pokazalo. A ko pogledamo vse te različne karakterje, vse te različne ljudi, je meni res tako dragoceno, da vsak prinese v ta eksperiment sebe, takšnega, kot je, svojo različnost,« še pravi.

Tako, kot je to sicer v navadi spletnih komentatorjev, so se oglasili na družbenih omrežjih. Nekateri idejo, da se Saša vrača na male zaslone, pozdravljajo, tisti bolj nestrpni pa menijo, da Einsiedlerjeva ni primerna za strokovnjakinjo, saj da oseba, ki je ločena, ne more svetovati drugim. Za Sašo sta res dve ločitvi, o katerih govori brez zadržkov. Na oba zakona in razhoda gleda s hvaležnostjo. »Vsak partner ti pokaže tvoje šibke točke, je tvoje ogledalo, zato sem lahko napredovala.

Vsak od njiju je sam zase v redu človek, v kombinaciji z mano pa smo drug iz drugega potegnili najbolj boleče,« je povedala o nekdanjih partnerjih, s katerima ima otroke.