Komentatorka šova na urgenci (FOTO)

, priljubljena komentatorka oddaje Vrtnice in vino, ki sledi po šovu Sanjski moški, je zaradi slabega počutja obiskala ljubljansko urgenco, a k sreči so jo še isti dan zdravniki odpustili v domačo oskrbo. Njen partnerje sporočil, da dobro okreva, in številnim sledilcem pojasnil, kaj se je z Marušo zgodilo.»Še zjutraj je bila vsa nasmejana, potem je postopoma občutila slabost, vrtoglavico, na bruhanje ji je šlo, želodec jo je bolel. 'Konec je z mano, ne bo me več,' je govorila. Potem je šla za devet ur na urgenco in to je to. Kako se ti da?« je pojasnil Luka in ni mogel skriti začudenja, kako vztrajna je bila Maruša s čakanjem v prostorih urgence.Zdravniki so, kot kaže, ugotovili, da ni nič hujšega, in jo odpustili v domačo oskrbo. Maruša je sledilcem na instagramu sporočila, da se počuti malce bolje in da potrebuje le počitek. Hkrati jih je vprašala, ali se tudi njim zdi neverjetno, da je kar devet ur čakala od prihoda na urgenco do odpustnega lista.Maruša in Luka sta vse bolj priljubljena na instagramu, kjer svoje sledilce zabavata pod imeni 'mamisezabava' in 'atisezabava'. Tako je Luka ob številnih vprašanjih, kako se počuti Maruša, komentiral v svojem stilu: »Noben se ne vpraša, kako sem jaz. Oba otroka sem dal spat, skuhal kosilo, večerjo ...«Le še malo potrpi Luka in Maruša bo znova kot rožica, potem ti bo lahko pri dnevnih opravilih spet pomagala ...