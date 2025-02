Ne boste verjeli, koliko žensk je končalo v postelji Toneta Košmrlja! (VIDEO)

Znani televizijski voditelj in voditelj oddaj z erotično vsebino Iztok Gartner se je lansko leto odločil za še eno novost v karieri. V skladu s tem, da so podkasti trenutno zelo priljubljeni, se jih je odločil snemati tudi sam, pri tem pa v svojo družbo vabi zanimive goste, znane Slovence in Slovenke.

Tokrat je v podkastu Brez dlake na jeziku gostil pevca Toneta Košmrlja, ki je s skupino Pop Design ustvaril uspešnice, ki jih poslušamo in zraven pojemo še danes, kot so na primer Na božično noč, Zate, Prihajam domov. »Imamo 21 plošč, komadov imamo milijon.«

»Tone, kaj pa te nore zgodbe z oboževalkami, iz tujine ji poznamo precej, Mick Jagger na primer se natančno pohvali s številkami, še po dnevih ve vse. Slovenski glasbeniki so pa drugačni, on je imel dve, on je imel tri. Zakaj skrivate število žensk in imena slavnih žensk, zakaj je v Sloveniji to 'vojna tajna', bi vam razkritje škodilo?« je zanimalo voditelja.

»Ja, problem je v tem, da smo Slovenci tako majhni, da če jaz povem, da sem 'uno kresnu', bo to zvedela cela Slovenija,« pove Košmrlj.

»Ja, pa naj zve. Kaj je problem? Mick Jagger je vse povedal.«

»V tistih časih se je dogajalo na polno. Ni bilo špila, če ni bilo ... Špil bi propadel.«

»Kaj so punce v vrsti stale za vas?«

»V več vrstah.«

»Za vsakega je bila posebej vrsta? Kateri je imel najdaljšo vrsto? Ti, Resnik, Rudan?«

»Rudan nikoli ni imel nobene vrste. Kar je bilo čudno in se nam je zazdelo, da je mogoče že kaj narobe z njim. Na špilu v življenju ne, pa smo skupaj delali deset let. Resnik je bil promiskuiteten dosti, pa tudi jaz sem jih nekaj pobral, tako da ja, bilo je vsega dosti. Ne tajim. Problem je bil takrat v tem, da smo bili vsi poročeni, imeli smo resna dekleta in to se ni smelo zvedeti. In imeli smo pravilo, kar se dogaja v bendu v slačilnicah, na vajah, ostane tam.«

»Koliko si jih imel naenkrat v sobi.«

»Tri.«

»Samo tri?«

»Koliko pa si jih imel v celi karieri? Dvomestno, trimestno, štirimestno število?«

»Hja, jaz vem, koliko sem jih imel. Samo ne vem, komu bi koristilo, če to povem. No, lahko povem, da jih je bilo več kot 500. V celi karieri jih je bilo kar nekaj, ja,« se je pohvalil Košmrlj, Gartner pa je po odgovoru impresioniran nad številko samo ponavljal: »To je pa v dober rezultat.«