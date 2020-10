Kolesarili v dobrodelne namene

Toni Pugelj je bon v vrednosti 4500 evrov predal Mihi Koncilji, trenerju v Kolesarskem društvu Rog.

»Skupaj smo polni energije, pričakovanj in želja, da dosežemo čim več dobrodelnih kilometrov, prikolesarili 840 kilometrov. Najsodobnejše nakupovalno središče Aleja je tako prispevalo 4500 evrov mladinskim selekcijam Kolesarskega društva Rog za vzgojo mladih kolesarskih upov oziroma novihin,« je ob dobrodelnem dogodku izpostavil direktorObiskovalci, željni vrtenja pedal, so kilometre nabirali na treh profesionalnih trenažerjih, z upoštevano varnostno razdaljo med tekmovalci, in prek aplikacije ZWIFT, kjer so lahko udeleženci kolesarili po realnih progah. Pridružilo se jim je lepo število znanih Slovencev, profesionalnih športnikov in rekreativnih kolesarjev. Pedale so med drugim pogumno vrteli hokejist, akrobat in plesalec, radijski voditelj, osebna trenerka in nekdanja misica, podjetnik in maneken, kolesar in komentator, direktor ekipeUAE in selektor kolesarske reprezentance Slovenijeter dolgoletni trener Tadeja Pogačarja in trener v Kolesarskem društvu RogZadnje kilometre so skupaj prekolesarili Toni Pugelj, Andrej Hauptman in Miha Koncilija. Slednjemu je Toni Pugelj po končanem dobrodelnem dogodku predal bon v vrednosti 4500 evrov. »Bila je izjemna energija. Taka, ki v zadnjem času prav manjka,« je občutke še strnil direktor Pugelj.