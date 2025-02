Ko Klemen Slakonja sreča evrovizijko Netto, je smeh zagotovljen (VIDEO)

Klemen Slakonja tako že nekaj časa velja za letošnjega favorita na Emi, da se med pripravami strašno zabava, pa je dokazal tudi z objavo na družabnem profilu, kjer ga lahko vidimo povsem spremenjenega. Pravzaprav bi težko uganili,kdo je na posnetku, če tega ne bi razkril kar umetnik sam.

Kot se za dni pred slovenskim izborom predstavnika, ki nas bo maja zastopal v Švici na izboru za pesem Evrovizije spodobi, se je Klemen prelevil v eno najbolj zanimivih, a hkrati kontroverznih zmagovalk na tej glasbeni prireditvi – Netto.

Se je še spomnite? Leta 2018 je zastopala Izrael in s svojim kokodakanjem mnoge spravila v smeh, spet druge povsem navdušila, tretji so se zaradi njene podobe, nastopa in pesmi zgražali. A vsi vsem pač ne moremo biti všeč, kot so do zdaj poudarili že mnogi udeleženci pesmi za Evrovizijo, je bistveno, da ostaneš zvest sam sebi.