Ko gre vse narobe: noseča znana Slovenka razkrila, kaj vse jo je doletelo

Za Leo Filipovič (Lepa afna) je bilo v zadnjih 24 urah kar napeto. Najprej si je v kavarni naročila kavo z vročim mlekom, pa je dobila prvič mrzlo, drugič pa mlačno ...Nato si je v pekarni zaželela lepih mlečnih štručk, pa so bile menda same zažgane in neužitne. V trgovini si je prodajalka v uporabljen robček obrisala nos, nato pa segla proti njenim izdelkom, da bi jih poskenirala, ne da bi si razkužila roke, zato je Lea raje uporabila hitro blagajno, da se ni nihče dotikal izbranih izdelkov. V svoji izpovedi se je naposled zahvalila vsem tistim, ki ponujajo storitve in ohranjajo standarde, ki bi si jih sami želeli kot potrošnik.