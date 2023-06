Ko čaka moža v postelji, Hajdi sanja o tem ..., usuli so se komentarji (VIDEO)

Hajdi Korošec Jazbinšek je že leta srečna v objemu svojega moža Urbana Jazbinška. Njen soprog je enajst let mlajši od nje in Hajdi večkrat pove, da je pogosto to prednost v zakonu. S svojim možem, s katerim sta se pred leti spoznala na banki, kjer je Hajdi nekoč delala, zdaj uspešno vodita podjetje in kljub skupnemu poslu še vedno najdeta čas drug za drugega.

Te dni je Hajdi objavila simpatični videoposnetek, v katerem v pižami leži v postelji, v ozadju igra romantična glasba z refrenom Crazy (kar v prevodu pomeni nor, torej verjetno je mislila, da je nora na svojega moža), zraven pa je zapisala nekaj misli, ki so se ji tisti čas šibale po glavi:

»Čakam, da pride mož v posteljo, da ga lahko prosim, da mi prinese vodo, priklopi telefon, ugasne luč, prižge ventilator in me zmasira,« je zapisala Hajdi.

Njene instagram prijateljice so se razpisale, kakšne vse so njihove želje: »Zakleniti še mora in pa preveriti, če je zaklenil, psa v boks in obvezno luč ugasniti«; »A lahko prosim še kozarec vode?«; »Včasih se tudi kar malo obira, jaz pa čakam in čakam«; »To so pobožne želje, je prej obratno,« so zapisale Slovenke.

Hajdi je nato le priznala, da je zapisala besede, o katerih sanjari in so le »pobožne želje«. »Pri nas je isti pojav, morda bi morali ustvariti eno grupno terapijo za njih,« je zapisala Hajdi in mnoge nasmejala.

