Tone Partljič predstavil novo knjigo o predsednici

Nedavno je izšla knjiga z naslovom Kako smo podpirali Natašo in se celo zabavali? (naslov je 'izposojen' pri Spomenki Drakulič, op. p.), ki jo je javnosti predstavil pisatelj, dramatik, scenarist in komediograf Tone Partljič.

»V času somraka kulturnega slovenskega političnega diskurza pri politikih in medijih, če o sramotnih omrežjih ne govorimo, je poletela bela golobica vedrine, upanja in zaupanja prek naših hribov in dolin … Tudi če jo bodo nekoč brali le kot zgodovinski spomin o prelomnem političnem letu 2022, so neprikrito navdušeni avtorji teh spisov dokazali, da so med nami še vera v izvoljene može in ženske, je navdušenje in volja, ja, dobra volja, veselje, optimizem in ne le moreča politična sivina,« se bere na hrbtni strani knjige.

Damijan Šinigoj, pisatelj, prevajalec, urednik, publicist in scenarist, pa je k temu dodal: »Že kakšnih dvajset let me politika ne zanima. Ampak res ne zanima niti najmanj. Ne vem, ali naj bom na to ponosen ali naj se tega sramujem, a tako pač je. Vendar je možnost, da bi dobili prvo slovensko predsednico, zanimanje vzbudila tudi pri meni.«

Izšla v 500 izvodih

Knjigo in platnice je oblikoval Tomaž Grdin, deset karikatur je prispeval Branko Babič, z avtorskimi teksti pa so med 38 avtorji tudi Novomeščani Veronika Avbar, Maša Berger, Andreja in Matjaž Serini, uredniško in redaktorsko delo ter nekaj tekstov pa je prispeval Janez Pezelj. Delo korektorja sta opravila Tone Dragan in Jernej Jedlovčnik. Knjigo je sicer založilo Kulturno društvo Ruska dača, izšla pa je v 500 izvodih.