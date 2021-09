Kmetje v šoku: takšnemu izpadu še niso bili priča

FOTO: Pop Tv

FOTO: Pop Tv

je po odhodu poskrbela za pravo presenečenje. Za glavo družine je izbrala Marijo in posrbela za pravi šok na posestvu. »Tema mi je padla na oči,« je komentirala izbor Majda in dodala, da raje »kida kravji drek, kot da posluša«. Vse skupaj je šlo celo tako daleč, da se jepreselila v hlev, saj je ocenila, da ne more več spati v isti sobi kot Maria.Posestvo je obiskala tudi gospodarica in predala delo glavi družine. Maria je delo predala in skrbno bdela nad vsem dogajanjem. Nadzirala je situacijo s sušilnikom, v kuhinji in z izgradnjo novega hleva. Tekmovalcem je to pošteno najedalo živce in jih spravljalo v slabo voljo. Prepričani so bili, da preveč koplicira in da jih zaustavlja pri delu.Čeprav je bilo sprva videti, da se tekmovalci nekoliko bolje razumejo med sabo, je noč pokazala svojo moč in je pošteno razvnela strasti. Počilo je medin Majdo, ki sta si skočila v lase zaradi mnenja o Marii. Jan jo je zagovarjal, Majda pa o njej ni imela najboljšega mnenja. Ob ognju sta se začela prepirati, Jan pa je Majdo začenjal pošiljati v hlev in ji rekel, da »za drugam itak ni«. Očital je, da ustvarja samo pepir na posestvu in da je umazanka, ki daje noge na mizo.»Nabralo se toliko stvari, da je izbilo sodu dno,« je komentirala Maria, v šoku so bili tudi drugi tekmovalci, ki so bili priča dogodku. Spravil se je tudi na»Zaradi nasilja sem se bivšega moža znebila, zato tudi tukaj ne bom tega dopustila,« je dejala. »Žal besede mu nisem rekla. Tega res nisem pričakovala.« Franc je skušal Majdo potolažiti. Videl je, da jo je prizadel in razočaral. Skrbelo ga je, kako bo spala in ji ponudil, da lahko ostane z njo, če želi. A Majda tega ni želela, saj je močna ženska in je prepričana, da bo tudi to dala čez.