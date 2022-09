Kmetija: pristne solze sreče

Letošnji resničnostni šov Kmetija je že od samega začetka izredno napet, saj je dogajanje v hlevu izredno turbulentno. Odnosi med glavo družine Andreo in ostalimi sotekmovalci se vedno slabši, nepričakovan obisk gospodarice Nade v nocojšnji epizodi pa je Ivana pripeljal na rob živcev.

Andrea je sklicala sestanek, pred katerim jo je Jan spomnil na jajca, ki jih je dala drugi družini, oni pa so bili lačni. Ker niso dobili nič na mizo, tudi Ivan ni želel sodelovati. Ko je Andrea rekla, da naj gredo od mize tisti, ki se jim ne da delati, je prvi vstal Peter, sledila mu je Maja, nato še Vladislav. Ko je Janu naročila, naj spi drugje, saj jo to zjutraj ovira pri delu, je ta povedal, da je ne bo upošteval. Družino je kmalu zatem razjezila. Sama je zajtrkovala, ostali so se morali znajti po svoje, Ivan je na primer moral s praznim želodcem v dvoboj.

Solze sreče

Kljub grdim pogledom in žaljivkam, ki padajo v hlevu, je bila nocojšnja Kmetija prežeta tudi s solzami sreče in pozitivnimi čustvi. Maja je pokazala svojo ranljivejšo ženstveno plat in obljubila, da gre do konca … Čustveno pa ni bilo le v hlevu, ampak tudi v hiši, kjer Anetin obisk spodbudi Moniko Nastjo, da je odkrito spregovorila o svojem otroštvu in družini. Močno jo je namreč zaznamovala smrt očeta, ki ga je izgubila dve leti nazaj v prometni nesreči.

V igri Stonoga je za las zmagal Tom.

V nocojšnji epizodi smo dobili nova dva zmagovalca dvobojev v gozdu. Najprej sta se v igri Stonoga pomerila Jan in Tom. Samo s stopali sta morala iz košare vzeti palice in jih po velikosti zložiti v luknje v deski, pri tem pa sta morala ves čas sedeti. Bila sta zelo izenačena in le za las je uspelo zmagati Tomu. Ivan in Karin pa sta se nato v isti igri pomerila za mesto v hlevu, zmagal je Ivan. Tako se je lahko vrnil v hlev, obdržal pa je mesto prvega dvobojevalca. Družina je bila z izjemo Andree vesela, da se je vrnil. Na kmetiji je zelo živahno, Aneta se je kot dninarka preizkusila v Danijelini družini, Aleš pa je sprejel vabilo na dnino v hlevu.