Kmetija: Sekira letela po zraku, Aljaž popolnoma izgubil kontrolo nad sabo

Dan na Kmetiji je tokrat potekal precej burno. Že začel se je tako. Za dobro juto sta se kar takoj sporekla Manja in Ivan. Manja je bila na koncu z živci in se je raje odstranila, ker v nasprotnem primeru bi po njenih besedah »eksplodirala«. Kot se je pozneje izkazalo, pa je to pomenil le skromen uvod za popoldansko dramo, ki bi se kaj kmalu lahko spremenila v tragedijo.

V izbruhu besa je namreč šel predaleč Aljaž. Med svojim neobvladanim divjanjem je celo zalučal sekiro in iskal nože ... Potem pa se je drl na Jana in preostale udeležence šova, ta se je počutil izzvanega in še on vzkipel v navalu jeze. Vse skupaj bi se lahko končalo veliko huje, če ne bi med mlada petelina stopila dekleta in Ivan, ki je preprečil pretep med Janom in Aljažem, nakar se je razburjenje in divjanje umirilo. Aljaž je zapustila teraso, tudi Jan se je zato pomiril.

Anete dogajanje ni vrglo iz tira in ga, kkaor je sklepati po njenih besedah, ni dojela kot kaj izredno neprimernega. Takole ga je pokomentirala: »Aljaž in Jan sta bila majčken jezna. Majčken je eksplozivnosti, malo je alkohola prisotnega in utrujenosti. Oba sta zelo temperamentna.«

Tudi Jan naslednji dan ni bil preveč v skrbeh zaradi storjenega: Razumel sem, kot da hoče on mene napadat in se mi je odf ... Predvidevam, da je prišlo do šuma v komunikaciji in da on ni res tak.«

Videli bomo, ali bosta uspela zgladiti spor ali bosta kuhala zamero.