Kmetija: Nina se je ob spominih na Ambroža razjokala (FOTO)

V Kmetiji so Nino obiskali njeni sorodniki. Seveda jim je pokazala, kako živijo, in jim razkazala posestvo. A ob tem so privreli na dan spomini, ko je bil še tam Ambrož, in priznala je, da ji je brez njega težko.

Ob tem ni skrivala solz, rekoč, da upa, da jo zunaj čaka. »Ambroža imam res rada, dosti bolj, kot si upam priznati.«

Polona, ki je črna ovca, je prav tako dobila poseben obisk. V hiši v gozdu sta se oglasila glasnika stricev iz ozadja, dvojčka Jan in Tilen Klobasa, zmagovalca Kmetije 2019. Skušala sta ji razložiti, kaj mora kot črna ovca opraviti za nalogo, Polona pa ju je spravila ob živce, saj je bila to njena naloga. »Ne razumem, ne razumem,« je ponavljala Polona, ki bi morala sabotirati večerjo tekmovalcev.

»Dejstvo je, da si res butasta,«, je na koncu znorel Jan. A na koncu, ko jima je Polona razkrila, da je bila njena naloga, da ju spravi ob živce, sta se dvojčka pomirila.

