Kmetica Polona v solzah: ji je Franc predlagal nespodobne igrice? (FOTO)

Vse bolj napeto stanje je na Kmetiji. Tako je tokrat počilo med Francem in Polono.

»Nočem biti v bližini Franca, ker se mi bo sf*****!« je bila razburjena Polona, ki je kasneje razložila, da naj bi ji Franc govoril, da se pri njem že ne bo učila pratike in jo bo izločil v drugih vrstah dvoboja. A menda je šel še korak dlje, saj jo je v jok spravil, ko ji je rekel, da se lahko zmenita na drugačen način.

A vse ni bilo tako hudo. Potem ko je pred časom Tjašo z obiskom presenetil fant, je tokrat obiske prejel Tilen. Tako se je razveselil prijateljev in staršev. In kmalu je na posestvu odmevala harmonika in petje, seveda ni majkalo dobrot in alkohola. Razposajeni prijatelji so Tilnu dali v roke tubo in nanjo je veselo zaigral.

Tilen je zaigral. FOTO: Voyo

»O, Tilen, pa še na tubo zna pihati … Joooj, dobro piha na toto tubo,« je bila vsa navdušena Karin, ki ji je Tilen zelo všeč, kar je pred časom tudi povedala.

Sledilo pa je tudi glasovanje o prvem dvobojevalcu. To je postal Gino, tekmovalci pa so morali izbrati še črno ovco. To je postala Polona.