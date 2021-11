Kmetica Majda doživela hud šok, dekleta v strahu pred Aljažem (FOTO)

Na posestvu so se resno lotili težke tedenske naloge. A ne vsi, kajti Gino in Tilen sta spet našla trenutek za šalo. Tako je Gino Tilna pokril s koruzo in nato rekel Majdi, naj mu še enkrat pokaže, kako se jo veže. A ko je Majda prišla k njemu, je doživela šok. Izpod koruze je skočil Tilen in jo zelo prestrašil. Majda je najprej stekla stran, ko pa je doumela, kaj se dogaja, se je pognala za njim in mu pokazala, da z njo ni dobro zobati češenj.

Tekmovalke v strahu pred Aljažem

Sicer pa je potekal tudi izbor prvega dvobojevalca. Tam je Tjaša povedala, da so nekatere tekmovalke prestrašene, saj se bojijo Aljaža.

»Vsi smo videli, kako ta igra poteka. Če ne sodeluješ, te začne ustrahovati. Romana je rekla, da se boji Aljaža, tudi Majda se je zjokala, je rekla, da se ga boji,« je razkrila Tjaša.

Tjaša je Aljažu očitala, da se ga bojijo. FOTO: Voyo

No, na koncu se je po vseh spletka izkazalo, da bo prva dvobojevalka Aljaževa Lina.

