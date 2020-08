Kmalu bo predstavil avtobiografijo

Konec koncev imam veliko srečo, da sem to lahko doživel.

Štajerski glasbenikje brez dvoma legenda slovenske glasbene scene. V šestih desetletjih izjemno uspešne kariere je sodeloval s številnimi glasbeniki, največ ljudi pa se ga zagotovo spominja po njegovem prepevanju v Ansamblu bratov Avsenik. Nikakor ne smemo zanemariti njegove bogate samostojne kariere, v kateri je več kot tisočkrat zapel tudi pesem Silvestrski poljub, brez katere si najdaljše noči v letu nihče od nas ne zna predstavljati.O svoji uspešni glasbeni poti je Alfi letos napisal avtobiografijo, ki bo predvidoma izšla do konca leta. »V knjigi opisujem šestdeset let svoje kariere. To ni malo. Konec koncev imam veliko srečo, da sem to lahko doživel,« se zasmeji priljubljeni glasbenik, ki dodaja, da bomo zagotovo prebrali kaj takšnega, česar o njem še nismo vedeli. »Mnogi bodo mogoče celo presenečeni. Sicer pa niti ne vem, kaj ljudje vedo o meni in česa ne. Marsikdo mogoče o meni ve več kot jaz,« se zasmeji Alfi, ki o zasebnem življenju v javnosti nikoli ni razpredal na dolgo in široko.»Vsak ima pravico do svoje zasebnosti. Nisem tiste sorte človek, ki bi se z nekimi stvarmi bahal v javnosti,« še pravi. Prizna, da je bilo precej težko v eno samo knjigo strniti šestdeset let kariere. »Določene stvari bom argumentiral s fotografijami, saj te včasih povedo več kot besede,« še pravi pevec, ki ima v svoji bogati zbirki kar deset tisoč fotografij. Za avtobiografijo se je odločil zato, ker je začutil, da ima veliko povedati. »Številni glasbeniki po vsem svetu so napisali svojo knjigo, pa sem si rekel, zakaj je ne bi še jaz?« še pravi legendarni glasbenik, ki je prebral številne avtobiografije, ki so ga navdušile in navdihnile.