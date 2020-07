Kljub virusu so pobegnile k Hrvatom (FOTO)

Katarina Benček je očarana nad Korčulo. FOTO: INSTAGRAM

Doroteja Premužič jemlje dih Hrvatom. FOTO: INSTAGRAM

Podjetna Senka dela tudi na Hvaru. FOTO: INSTAGRAM

Vzeli so me za svojo. Meni pa prija njihov temperament.

Številni Slovenci in Slovenke so se letos odpovedali počitnikovanju pri Hrvatih, kjer se trenutno število okuženih s koronavirusom veča iz dneva v dan. Tistih, ki se virusa, ki je povzročil razdor med ljudmi in stroko, prav nič ne bojijo, je kar nekaj, med njimi so tudi znane slovenske estradnice, ki so se odločile, da jim nič ne bo pokvarilo vročih poletnih dni.Pevkaima v Dalmaciji, pravzaprav na Kornatih, hišo, nad lepotami te hrvaške pokrajine pa se je navdušila že pred leti. »Tam se dobro počutim in lahko rečem, da sem pol časa v Sloveniji, pol v Dalmaciji, ne glede na letni čas. Ker je hiša v vasi, sem spoznala tudi večino vaščanov, in povedati moram, da se odlično razumemo. Vzeli so me za svojo. Meni pa prija njihov temperament,« je o novem domu dejala Alya, ki jo v Dalmaciji to poletje obiskujejo starši in prijatelji.Vplivnica in podjetnicase je odpravila na prekrasno Korčulo, o kateri je povedala, da jo je naravnost očarala. »Ta otok je ukradel moje srce. Turkizna voda, pogledi, za katere bi ubijala … Tukaj me bodo zagotovo še videli,« je prepričana postavna Katarina, ki ji na instagramu sledi več kot 42.000 ljudi.Tudi njena prijateljica in umetnica ličenja, ki se je lani preselila v London, tam pa sta se z lepotno kirurginjolotili projekta, ki sta ga poimenovali Face Design Lab, uživa v Dalmaciji. Prsata Doroteja se je odpravila na otoček Ravni Žakan na jugu Nacionalnega parka Kornati. Tudi tam je s svojimi oblinami in izzivalnimi kopalkami požela nemalo pozornosti, kmalu zatem pa je sledilcem na instagramu sporočila, da pogreša potovanja v tujino, še posebno grški otok Mikonos, kjer se je zabavala lansko poletje.Da se je v Dalmacijo odpravila tudi modna oblikovalka, ni prav nič nenavadnega, saj je že večkrat poudarila, da se ima za Dalmatinko, saj njen oče prihaja iz Dalmacije. Pri Hrvatih se je pred kratkim mudila s svojimi najdražjimi – očetom, mamo, sestroin njeno družinico.Na Hvaru pa je še vedno, žena našega didžeja. Podjetna Senka se na hrvaškem otoku ne prepušča brezdelju, temveč je že nekaj let menedžerka tamkajšnjega priljubljenega nočnega kluba, kamor zahajajo tudi svetovno znani zvezdniki.Voditeljicase ni odpravila tako daleč na jug, temveč jo je z družino mahnila na otok Krk, kjer trenutno kar mrgoli Slovencev.