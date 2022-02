Znani Slovenec kljub ostremu mrazu skočil v morje (FOTO)

Pevec, glasbenik in pedagog Nino Ošlak spada med ljudi, ki preprosto obožujejo morje. A pri njem v nasprotju z večino ne gre le za poletno strast, ampak se nad morjem navdušuje tudi takrat, ko drugi niti pomislijo ne nanj. Pozimi, torej. Tudi sam obalo sicer najbolj obožuje v vročih mesecih.

»Res sem ljubitelj poletja. Ko je novo leto mimo, že odštevam in štejem tedne do toplih dni. Po navadi že v januarju razmišljam in načrtujem poletne dopustniške destinacije. Letos bi rad zopet obiskal Španijo in Grčijo, bomo videli, kako bo. Upam, da se mi načrti izidejo,« pravi.

Rad bi znova obiskal Španijo in Grčijo. FOTO: Osebni Arhiv

Do pomladi, kaj šele poletja, pa brez morske vode in obale ne bo zdržal, zato si tudi v zimskih mesecih rad vzame kak dan, če je mogoče, kar čez teden, in skoči na izlet na našo obalo. »Imam kup dobrih restavracij, prijetnih kotičkov, kjer sta mir in dobra energija. Tam se odpočijem, umirim misli in včasih tudi napišem kakšno besedilo. To, da imamo v Sloveniji toliko lepih kotičkov na kupu, je res neverjetno. Od gorskega sveta do morja. Vse je dosegljivo v dobri uri vožnje. Tega se premalokrat zavedamo,« pove. Mladi pevec pa je že tudi letos skočil v morje.

»Mislim, da je imelo približno 10 stopinj. Res je sveže,« opisuje izkušnjo. V morje je zakorakal sam, ne v skupini. In to iz povsem preprostega razloga. »To delam zase, za dobro počutje. Super občutek je, ko premagaš ta strah, ko te preplavi evforija. Ne potrebujem pozornosti gledalcev. To sem naredil v miru, to mi ustreza. Letos sem sicer zaplaval v Strunjanu. Čisto na kratko in na hitro sem se potopil v vodo,« še pove. Razmišlja, da bi kdaj zbral pogum in se pridružil kakšni skupini na tradicionalnem prvojanuarskem kopanju ali skoku v morje.

»Nekaj časa že prakticiram hladen tuš, nekajkrat tedensko se prham s hladno vodo. Tako da ni bilo tako zelo težko, kot sem se bal, no, nikakor ni bil mačji kašelj. Res pa je nekaj stopiti pod hladen tuš doma, v topli kopalnici, nekaj povsem drugega pa v mrzlo morsko vodo, ko je tudi zunaj na kopnem mraz,« opiše izkušnjo, ki jo bo zagotovo še kdaj ponovil.