Klemen z imitacijo ogrozil svoj nastop na Evroviziji? Pozivi k diskvalifikaciji se vrstijo

Kako velik oboževalec Evrovizije je, Klemen Slakonja ni dokazal le z nastopom na letošnji Emi. Medtem ko se je pripravljal na enega najpomembnejših nastopov v karieri, je pripravljal še en projekt, prav tako na temo Evrovizije. Prelevil se je v vse zmagovalce tekmovanja za pesem Evrovizije v zadnjih 25 letih!

Šlo je za megalomanski projekt, ki je zahteval ne le odlične pevske imitacije, temveč se je Klemen v vsakega izvajalca prelevil tudi vizualno. V primeru, da je šlo za duet ali skupino, je imitiral vsakega člana posebej, nato so v postprodukciji posnetke združili, da je resnično videti, kot da na odru stojijo originalni izvajalci.

Odlična zamisel, še boljša izvedba.

Težava je nastala le, ker je bil eden od zmagovalcev pesmi za Evrovizijo v obdobju, ki si ga je izbral Klemen, temnopolt. Gre za Davea Bentona, ki je skupaj s Tanelom Padarjem leta 2001 zastopal Estonijo. Benton je po rodu iz Arube, zato so v maski pred imitacijo morali s pomočjo ličil potemniti tudi Klemnovo polt.

Odzval se je sam Benton

To pa je mnoge, v glavnem temnopolte, tako razburilo, da so nekateri zahtevali celo, da Slovenijo diskvalificirajo in ji prepovedo nastop na Evrosongu. Ogorčenje se je po družabnih omrežjih in spletnih forumih razširilo kot požar, govorice o Klemnovih imitacijah so dosegle celo Bentona.

Je bil nad početjem našega umetnika ogorčen, zgrožen, ga je Klemen užalil? »Niti slučajno. Vse zmagovalce je odlično oponašal, tudi mene. Če bi me imitiral z belim obrazom, to ne bi bil jaz in ne bi bilo pravilno, ne? Točka je bila izvedena zelo dobro in zagotavljam vam, da me Klemen ni užalil,« je dejal 74-letni pevec, ki meni, da bi morali ljudje razlikovati, kdaj si posameznik potemni obraz, da bi bil žaljiv, in kdaj nanj zgolj nanesejo temnejšo podlago.