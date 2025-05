Klemen Slakonja spremenil evrovizijski nastop (FOTO)

Vsestranski ustvarjalec Klemen Slakonja je poln presenečenj. Čeprav njegova prijava na Emo in zmaga, ki ga je popeljala v švicarski Basel, nista bili novici, ki bi osupnili javnost, je 40-letnik poskrbel za potezo, ki je tik pred evrovizijskim nastopom pozitivno presenetila njegove oboževalce.

Klemen je v Baslu že uspešno opravil vaje za nastop v prvem evrovizijskem predizboru, ki bo 13. maja. Na odru pa ni bil sam, na njem se mu je namreč pridružila njegova srčna izbranka Mojca Fatur. Ona je namreč tista, ki je navdihnila njegovo skladbo z naslovom How Much Time Do We Have Left, zato ne preseneča, da se je z njim odpravila v Švico.

»Na odru bomo poskušali pričarati občutek, da bo gledalcem res jasno, da gre za zgodbo o moji dragi, ki je prebolela neozdravljivo bolezen,« je Klemen povedal pred odhodom, v slovenski delegaciji pa so Mojco kot presenečenje na odru uspešno skrivali do druge vaje. »Po nastopu na Emi sem opazil, da veliko ljudi, ki prisluhne besedilu, misli, da pesem govori o otroku, ki umira, kar pomeni, da se že na začetku postavi napačna perspektiva o skladbi, ki ni žalostna, ampak govori o upanju. Skladba se sicer začne na žalosten način, nato pa pride diagnoza, ki obrne svet na glavo …

Od tu dalje gre pesem samo navzgor, do ozdravitve,« je vse skupaj že v Ljubljani obrazložil Klemen, ki je za konec pripomnil, da na velikem odru v Baslu ostaja obrat na glavo, ki se mu zdi pomemben v smislu, da šokira, ter v smislu metafore, da se vsakomur obrne svet na glavo po šokantni osebni novici.

Klemen Slakonja na drugi vaji FOTO: INSTAGRAM/ESC

Na odru se mu je pridružila njegova draga Mojca. FOTO: INSTAGRAM/ESC