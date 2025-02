Klemen Slakonja prišel v Švico, njegova pasem razdelila splet (VIDEO)

Slovenija je nedavno predstavila svojo pesem za Evrovizijo 2025, ki jo bo v Baslu v Švici izvedel Klemen Slakonja. Pesem, objavljena na uradnem evrovizijskem kanalu, je med mednarodnimi poslušalci naletela na mešane odzive – medtem ko nekateri navdušeno podpirajo Slakonjo in hvalijo njegovo interpretacijo, drugi menijo, da bi morala Slovenija izbrati drugega predstavnika, pogosto se omenja July Jones, ki je veljala za eno izmed favoritk na nacionalnem izboru.

Klemen Slakonja je pred dnevi prispel v Švico, kjer ga čakajo prve priprave.

Iskrena pesem ali napačna izbira?

Velik del oboževalcev Slakonji pripisuje izjemen vokal in sposobnost pripovedovanja zgodbe skozi glasbo, hkrati pa pohvalijo pesem, ker izstopa iz množice generičnih pop-dance skladb. »Mislim, da ljudje ne razumejo, da gre za pristno in iskreno pesem, kar je v tem blišču in šok-vrednem evrovizijskem svetu že prava redkost. Lahko bi presenetila kot skriti favorit,« je zapisal eden izmed komentatorjev.

Drugi opozarjajo na Slakonjevo prepoznavnost in talent: »Hvala, Slovenija, da ste poslali nekaj kakovostnega namesto precenjenega generičnega dekliškega hita.«

Eden od oboževalcev je pesem prevedel v Španščino in jo delil na spletu.

A ob podpori se je oglasila tudi druga stran, ki dvomi o potencialu pesmi na Evroviziji. Nekateri so mnenja, da je skladba »preveč dolgočasna« in da nima dovolj evrovizijskega spektakla, ki bi pritegnil široko občinstvo. »Predstavljajte si, da gremo iz Joker Out in Veronike na to,« je bil eden izmed komentarjev razočaranega uporabnika.

Nekateri so tudi prepričani, da je bil izbor nepravičen: »July je bila oropana. Ona bi morala iti v Basel!« in »Zagotovo je šlo za prevaro. July ali Kiki sta bili najboljši!«

Stavnice Sloveniji ne napovedujejo uspeha

Tudi stavnice zaenkrat niso na strani Slovenije – Slakonja je trenutno na 30. mestu z le 1 % možnosti za zmago. Na vrhu lestvice so trenutno Švedska, Finska, Francija in Izrael, ki veljajo za glavne favorite.

Glede na pretekle evrovizijske trende pa nizka pričakovanja še ne pomenijo končne usode. Evrovizija je znana po nepričakovanih obratih in številni upajo, da bi lahko Slakonjeva pesem z odrsko prezenco in pravo interpretacijo v živo pridobila širšo podporo.

Bo Klemen prepričal Evropo?

Kljub deljenim mnenjem je jasno, da bo Slakonja moral na evrovizijskem odru dati vse od sebe, da prepriča tako slovenske kot tuje evrovizijske navdušence. Ali bo Slovenija po uspehu Joker Out in Raiven letos ponovila preboj v finale ali pa se bo morala sprijazniti z neuspehom, bo jasno maja, ko bo pesem premierno izvedena na velikem odru v Baslu.

A vprašanje ostaja – ali je Slovenija z izbiro Slakonje naredila pogumno potezo ali je pred nami evrovizijska polomija?