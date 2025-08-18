ODPOVED KONCERTA

Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Vložil sem vse, ostal sem prazen

Klemen Slakonja je odpovedal veliki koncert: »Trenutno ni pravi čas za spektakel«.
Fotografija: Klemen Slakonja. FOTO: Voranc Vogel, Delo
Klemen Slakonja. FOTO: Voranc Vogel, Delo

N. Č.
18.08.2025 ob 13:55
18.08.2025 ob 15:07
N. Č.
18.08.2025 ob 13:55
18.08.2025 ob 15:07

Čas branja: 2:15 min.

Slovenski igralec, pevec in glasbenik Klemen Slakonja je na družbenih omrežjih sporočil, da odpoveduje svoj največji koncert doslej, ki bi moral 17. oktobra potekati v novi dvorani Odiseja v BTC. Razlog? Po lastnih besedah čuti, da zdaj ni pravi trenutek za takšen spektakel.

Evrovizija ga je izčrpala

Slakonja je letos po izidu prvega albuma doživel tudi močno izpostavljenost na Evroviziji, a kot sam priznava, ga je izid tam pustil praznega:

»Ko v nekaj vlagaš vse in potem to ni v enaki meri povrnjeno, ostaneš prazen,« je iskreno zapisal. Dodal je, da v takšnem stanju ne more pripraviti koncerta, kot bi si ga želel – največjega v svoji karieri.

Namesto množičnega dogodka v Odiseji bo Slakonja jeseni pripravil serijo manjših, intimnih koncertov.

»Želim si nastopati, kot da sem v svoji dnevni sobi. Po nastopu pa se bom z vsemi tudi podružil in se vam osebno zahvalil za podporo,« je napovedal.

Ob tem je poudaril, da se bo s publiko želel srečati čisto od blizu – kar bo velika sprememba glede na prvotno zamišljen spektakel.

Denar za vstopnice bo vrnjen

Klemen je ob tem pomiril vse, ki so že kupili karte za oktobrski koncert. Vstopnice bodo v celoti povrnjene. Organizatorju Odiseja se je zahvalil za razumevanje in dodal, da verjame, da bo tudi za ta veliki oder še prišel pravi čas.

Novi album in vinilka

Slakonja obljublja, da se bodo oboževalci z njim lahko srečali že oktobra, ko bo izšel njegov prvi album na CD-ju in vinilu. Datume in lokacije intimnih koncertov bo razkril kmalu.

Za konec je svojim sledilcem poslal še osebno sporočilo: »Lep preostanek poletja in hvala vsem za podporo na tej moji odisejadi.«

Pod komentarji se je odzvala njegova partnerka Mojca Fatur, ki je svojemu dragemu dala vedeti, da stoji ob njem in da se sama zelo veseli koncertov v »dnevni sobi«.

