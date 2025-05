Klemen Slakonja med nastopom prejel udarec v glavo (VIDEO)

Slovenskemu predstavniku na Evroviziji Klemnu Slakonji s skladbo How Much Time Do We Have Left? ni uspelo priti v finale Evrovizije, a pozornost je pritegnil s profesionalnim nastopom, kljub neljubemu dogodku na generalki.

Na TikToku se je hitro razširil posnetek z generalke pred prvim polfinalnim večerom Evrovizije, na katerem je razvidno, da je Slakonja med nastopom utrpel udarec v glavo. V enem od ključnih trenutkov nastopa je visel z glavo navzdol, nato pa se sunkovito obrnil in pristal na nogah. Pri tem so mu težave povzročile varnostne vrvi, ki so ga držale v zraku — ena od njih ga je obrnila tako nesrečno, da ga je zadela v obraz.

Čeprav se je udarec jasno slišal tudi preko mikrofona, Klemen ni pokazal bolečine ali zmedenosti.

Plesalci so mu priskočili na pomoč, a je sam z izjemnim profesionalizmom ohranil resen izraz na obrazu in nadaljeval nastop brez napake. Neprijeten trenutek ni vplival na njegov nastop, kar so pohvalili številni gledalci na družbenih omrežjih.

