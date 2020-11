Klemen Slakonja, kot ga ne poznate: tako poje v resnici (VIDEO)

Mojster imitacije kot Melania Trump FOTO: RTV SLOVENIJA

je svet nase opozoril leta 2016, ko je izšel video, v katerem si je privoščil ruskega predsednika. Čeprav so bili nekateri malce v skrbeh, da bo zaradi svoje neposrednosti v videospotu, v katerem je zapel brez dlake na jeziku, zabredel v težave, pa je pred štirimi leti Slakonja brezskrbno dejal: »Vse like zelo dobro naštudiram, in kolikor mi je uspelo prebrati Putina, sem skoraj prepričan, da bi mu bil video všeč in da bi se mu celo smejal.«Ali se je to zgodilo, ni znano, se mu je pa smejal ves svet, prav tako nas je nasmejal z videospoti, v katerih je imitiralin, navdušil je tudi kotin. Njegovim domislicam ni videti konca in da je Klemen resnično nadarjen in vsestranski umetnik, so prepoznali tudi v največji glasbeni založbi na svetu. Tako je uradno zaplul v glasbene vode, javnosti je razkril, da je postal glasbene založbe Universal Music.»Z veseljem oznanjam, da sem uradno postal član družine Universal Music Group. Novo poglavje začenjam 20. novembra 2020,« je še zapisal na svojem profilu na instagramu.