Klemen Rutar (IL DIVJI) v ŠOKkastu: Najmanj problemov imamo, ko za poroke pišejo neveste (VIDEO)

Gost novega ŠOKkasta je bil Klemen Rutar, član skupine IL DIVJI. Skupina je svojo glasbeno pot začela pred petnajstimi leti, ko so se trije sošolci na škofijski gimnaziji odločili, da bodo združili svoje glasbene talente. Njihovo ime je nastalo kot igriva parodija na svetovno znano skupino Il Divo, kar je pripomoglo k njihovi prepoznavnosti. »Takrat so bili Il Divo zelo popularni in zato je potem prišlo ime IL DIVJI. Takrat se je klapa dobro zaštekala, nastop je bil uspešen, potem so sledili novi nastopi in nekako se je ime prijelo.« Klemen je razkril, da dva člana delujeta v marketingu, eden je računovodja, četrti ima veliko kmetijo, peti pa dela v lekarni in hkrati vari pivo. Ta raznolikost poklicev prinaša edinstveno dinamiko v skupino, kjer vsak član prispeva svoje izkušnje in znanja iz različnih področij. Petčlanska skupina moških vokalov pa ima še eno skupno točko. Družina in partnerke so jim zelo pomembne, zato si kljub natrpanemu urniku ne pozabijo vzeti časa zanje.

Neveste so bolj natančne ob ženinov

V vseh teh letih se je nabralo ogromno zanimivih zgodb z nastopov. Najbolj se jim je vtisnilo v spomin, ko so za več kot 100 kilometrov zgrešili lokacijo nastopa, saj je prišlo do šuma v komunikaciji. »Ko smo ugotovili, da smo na popolnoma napačni lokaciji nam je seveda zavrelo,« je razkril. Ni jim preostalo drugega kot da se odpravijo na več kot uro dolgo pot in vseeno odpojejo svoj repertoar, to so storili brezplačno. »Najmanj problemov imam, ko za poroke pišejo neveste. Neveste so natančne, one napišejo koordinate, točno kje, kdaj, vse do pike natančno. Moški smo pa moški,« nam je razkril.

Njegov vzdevek na družabnih omrežjih je Divji fotr. FOTO: Marko Feist

Glasbena sodelovanja in otroške pesmice

Skupina je znana tudi po svojih priredbah, ki jih snemajo v studiu in nato predstavljajo občinstvu. Te priredbe so nastale kot odgovor na povpraševanje oboževalcev, ki so želeli njihove izvedbe poslušati tudi doma. Sodelovali so tudi na glasbenih festivalih in številnimi glasbeniki. Med njim so tudi Špela Grošelj, Prifarski muzikanti, Domen Kumer, Oto Pestner, Nuša Derenda in številni drugi. Posneli številne priredbe, ki so bile zelo dobro sprejete, kar je še dodatno utrdilo njihovo priljubljenost. V prihodnosti si želijo ustvariti še več avtorske glasbe in morda izdati nov album, ki bo predstavil njihovo glasbeno pot in razvoj skozi leta. »IL DIVJI izdali otroško pesem« pa je naslov, ki ga bomo mogoče lahko brali. Samo časovno še ni opredeljen. Klemen je spregovoril tudi o njegovi ljubezni do prav posebnega športa – footgolfa, ki ga zaposluje v prostem času.

