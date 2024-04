Klara Eva Kukovičič: Izraz popolnosti se tako potencira, da smo pozabili, kaj pomeni biti človek

Vsak pogovor s predstavniki generacije Z je navdihujoč in osvežujoč. Njihov pogled na svet, vsaj s temi, ki sem jih spoznala, spodbuja k opogumljanju, da stopimo iz okvirjev, ki nam jih določa družba. Klara Eva Kukovičič je sicer ravno nekje med generacijo Z in milenijci in se njene osebne vrednote prepletajo z značilnostmi obojih. Po eni strani je izredno spoštljiva, delovna in prizna, da je njen urnik zapolnjen do zadnje minute, a hkrati je dovolj pogumna, da življenje vodi po poti, ki si jo je začrtala povsem sama.

