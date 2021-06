Klana združila moči: napadle so Tjašo, ko se je vrnila z zmenka

Sanjski moški Gregor Čeglaj tokrat na zmenek v dvoje povabil Tjašo, kar pa je v slabo voljo spravilo ostala dekleta. Takoj ko je svetlolaska zapustila hotel, se je med dekleti začel pogovor o njej. Ana, Laura in Polona že dlje časa ne skrivajo, da jim novinka ni pogodu, zdaj pa so se njihovem mnenju pridružile še dekleta iz drugega klana. Kot je dejala Kaja, jim ni najbolj po godu, da je Tjaša v njihovi družbi. »Ampak ne moreš je ravno vreči iz sobe,« je bleknila Prekmurka in nasmejala ostala dekleta.



Ko se je Tjaša vesela in polna vtisov vrnila v hotel, so jo dekleta napadla. Samo zanjo so izpraznile enega od kavčev, Laura pa jo je vprašala, ali se dobro počuti, ko ima celoten kavč zase in na ta način ne more obračati hrbta. Larua je dobila potrditev, da ni edina v hiši, ki misli, da Tjaša prinaša negativno energijo.

Gregor potolažil Tjašo in domov poslal Mary

Tjašo je obnašanje deklet vidno prizadelo, zato se je jezila: »Ne me iskati. Ne me iskati, ker če me boš iskal, me boš tudi našel.« Gregor je ob prihodu videl, da je Tjaša slabe volje, ozračje v avli pa strupeno. Zato jo je poklical na samo in jo potolažil.



Vrtnice tokrat ni dobila Mary, zato je morala šov zapustiti. To je v jok spravilo Nino R., saj sta se dekleti precej zbližali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: