Klakočar Zupančič spet razburila s svojim videzom, poglejte, kaj si je privoščila tokrat (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič redno razburja s svojim videzom, predvsem z izbiro oblačil, ki so po mnenju mnogih, predvsem tistih, vajenih bolj tradicionalne in konservativne oprave, vse prej kot primerni za žensko na njenem položaju. A predsednica Državnega zbora se na tovrstna mnenja požvižga.

Njeni rdeči salonarji so pristali v muzeju. FOTO: Jure Eržen

Kričeče barve oblačil in obutve, drzne pričeske ter še bolj drzni modni dodatki so tako rekoč njen zaščitni znak. Vsi se še spomnimo njenih legendarnih rdečih salonarjev, ki so pristali celo v muzeju , takšen pečat so pustili v slovenski politični in medijski sceni. Kaj takšnega se z običajnimi čevlji, ki jih nihče še opazil ne bi, pač ne bi zgodilo. In morda se v muzeju znajde še kakšen njen modni kos ali dodatek . Denimo večji srebrni uhan, ki si ga občasno vtakne v nosnico. Ta je že v preteklosti požel mešane reakcije, tudi ta ponedeljek, ko se je z njim pojavila v Državnem zboru.

Od poletja se je poslovila v slogu. FOTO: Blaž Samec

Kot bi želela izkoristiti še zadnji topel poletni dan in mu v slovo pomahati v velikem slogu, je za v službo izbrala tudi živahen kostim ciklamne barve, ki ga je kombinirala z zanjo tako zelo značilno rdečo šminko ter očali s prav takšnimi okvirji. Kot čudovit poletni sončni zahod v tropskih krajih. Igriv videz je predsednica Državnega zbora zaokrožila z velikimi nežno rožnatimi uhani, z rožnatim pramenom pa je popestrila tudi svoje svetle kodre.

Skorajda nevidni uhan v nosnici pogosto zamenja z večjim. FOTO: Voranc Vogel