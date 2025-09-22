  • Delo d.o.o.
Klakočar Zupančič spet razburila s svojim videzom, poglejte, kaj si je privoščila tokrat (FOTO)

Predsednica Državnega zbora je ljubiteljica živahnih barv in vpadljivih kosov.
B. K. P.
 22. 9. 2025 | 19:19
Urška Klakočar Zupančič redno razburja s svojim videzom, predvsem z izbiro oblačil, ki so po mnenju mnogih, predvsem tistih, vajenih bolj tradicionalne in konservativne oprave, vse prej kot primerni za žensko na njenem položaju. A predsednica Državnega zbora se na tovrstna mnenja požvižga.

Kričeče barve oblačil in obutve, drzne pričeske ter še bolj drzni modni dodatki so tako rekoč njen zaščitni znak. Vsi se še spomnimo njenih legendarnih rdečih salonarjev, ki so pristali celo v muzeju, takšen pečat so pustili v slovenski politični in medijski sceni. Kaj takšnega se z običajnimi čevlji, ki jih nihče še opazil ne bi, pač ne bi zgodilo. In morda se v muzeju znajde še kakšen njen modni kos ali dodatek. Denimo večji srebrni uhan, ki si ga občasno vtakne v nosnico. Ta je že v preteklosti požel mešane reakcije, tudi ta ponedeljek, ko se je z njim pojavila v Državnem zboru.

Kot bi želela izkoristiti še zadnji topel poletni dan in mu v slovo pomahati v velikem slogu, je za v službo izbrala tudi živahen kostim ciklamne barve, ki ga je kombinirala z zanjo tako zelo značilno rdečo šminko ter očali s prav takšnimi okvirji. Kot čudovit poletni sončni zahod v tropskih krajih. Igriv videz je predsednica Državnega zbora zaokrožila z velikimi nežno rožnatimi uhani, z rožnatim pramenom pa je popestrila tudi svoje svetle kodre.

»Na določen način se izražam skozi svoje telo in to telo je moje. Ne pristajam na to, da bi se morali popolnoma podrediti nekim togim pravilom. Če bi ves čas cepetali na mrtvi točki, ženske ne bi nosile hlač ali kratkih las,« je Urška Klakočar Zupančič že pred časom »pojasnila« svoje ne prav konvencionalne izbire oblačil in dodatkov, ko jo je zaradi izbire obleke, ki je razkrivala tetovažo na njeni roki, »okrcala« celo dolgoletna šefinja protokola Ksenija Benedetti, ki je takrat dejala, da je »s sprejemom določene funkcije treba razmisliti tudi o tako imenovanih postranskih zadevah, kot sta videz in obleka«.

Urška Klakočar Zupančičdržavni zboroblačilamodastil
