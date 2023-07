Kje je danes Karmen Stavec?

Se še spomnite Karmen Stavec? Dolga leta je veljala za eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk. Najbolj aktivna in uspešna na glasbenem področju je bila med letoma 1998 in 2003, Slovenijo je leta 2003 s skladbo Lep poletni dan zastopala na Evroviziji in zasedla 23. mesto.

Po letu 2004 si je vzela triletni premor od glasbenih odrov. Ko se je 2007. vrnila na glasbeno sceno, je izdala skladbo Povej. Leta 2009 je znova nastopila na Emi, leto kasneje pa na Slovenski popevki. V tem obdobju je izdala še skladbi Nekaj med nama in Praviš, da veš.

Karmen se je nato dokončno umaknila z odrov pa tudi iz javnosti. Posvetila se je popolnoma drugim stvarem, zaposlila se je v podjetju, ki se ukvarja s prodajo nakita.

V času glasbene kariere je bila v zvezi z Martinom Štibernikom, po razpadu zveze je našla srečo v objemu policista Tineta. Zveza z njim ni trajala. Njeno srce je nato osvojil Nemec, ki je živel na Dunaju, a je bila razdalja med njima prevelika. Leta 2017, ko se je Karmen že popolnoma umaknila iz javnega življenja, pa so jo na 41. Popevki opazili v družbi ljubljanskega podjetnika Blaža Kregarja.

Karmen Stavec in Blaž Kregar FOTO: Mediaspeed

Kaj danes počne nekdanja pevka, ki bo letos dopolnila 50 let, ni popolnoma jasno. Njen profil na facebooku, na katerem sicer ni prav aktivna, razkriva le, da naj bi trenutno živela na Islandiji v Reykjaviku. Tam naj bi bila že od leta 2016.