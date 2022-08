Kje je danes David Vrbnjak, ki smo ga skupaj z mamo Darjo gledali v Big Brotherju?

Od zadnje sezone slovenskega Big Brotherja je že sedem let. Ostal nam je v spominu tudi zaradi zmagovalke Pie Filipčič, ki je nekoč bila moški oz. spola še vedno ni spremenila. Vsi stanovalci so bili vsak po svoje posebni, tudi mama in sin, Darja in David Vrbnik. David se že od rojstva bori s cerebralno paralizo, ki pa ga nikoli ni ovirala pri vsakdanjih obveznostih. »Sem srečno poročen že četrto leto z ženo Ajdo in oče radovedne in vedno govoreče triinpolletne Zale. Dneve preživljamo skupaj pred družinsko hišo, kjer se vedno igramo z Zalo, aktivno vključena pa sta tudi babi Darja in dedi Marko, ki se ne moreta načuditi novim odkritim rečem in besedam vnukinje. Življenje se bolj ali manj vrti okrog nje tako doma kot tudi na vseh potovanjih ter izletih, kjer uživa v družbi živali ali pa na igralih. Že leto in pol sem tudi zaposlen v Gorenju, kjer uspešno kljubujem vsem preprekam in skrbim, da delo poteka nemoteno in brez zastojev in napak,« je povedal simpatični David, ki se mu bolezen prav nič ne pozna.

Darja kot vedno skrbi za celotno družino, katere vedno večja številnost ji prinaša le srečo. Rada pa si vzame tudi čas zase in svoja potovanja. »Z možem Markom ogromno potujeva. Letos sva bila že v Turčiji, prepotovala Balkan z motorjem, obiskala bivšo bratsko republiko Črno goro, natančneje Budvo, kjer sva si ogledala tudi vse tamkajšnje znamenitosti. Ne smem pa pozabiti še vsakodnevnega kopanja v domačem bazenu, kjer si ohladimo glave, se skrijemo pred vročino in se zabavamo z dvema vnukinjama ter vnukom. Prav tako se zabavamo ob večerih, ko se končno ohladi in si pred domačo hišo priredimo mini disko, kjer uživa predvsem naš podmladek. Skrbim tudi za vrt, natančneje za visoke grede in čudovite rože, ki rastejo malodane na vsaki polici okrog hiše.«