Kipu Device Marije so vandali razbili obraz in odbili roke

Slovenski kipar Zlato Rudolf, ki živi in ustvarja v Idrijski Beli, se z grenkobo spominja neljubega in sovražnega dogodka, ko so neznani vandali oskrunili enega njegovih kipov z močnim simboličnim pomenom.

Vandali so kipu Marije poškodovali obraz.

»Blagoslovljena Marija je bila postavljena na veliki šmarn v Podutiku pri Ljubljani pred cerkvijo. Naročili in plačali so jo kristjanke in kristjani župnije v Podutiku, pod skrbnim okriljem nadvse priljubljenega in prijaznega župnika Marka Čižmana. Kip Device Marije je nastajal eno leto, pod soncem, na travniku gostoljubne kmetije Guzelj v Idrijski Beli. Podoba Marije je bila izklesana iz ogromne kamnite kocke, višje od dveh metrov,« je povedal akademski kipar Zlato, upravičeno ponosen na svoja dela, ki jih ni malo. »Nepozaben je bil zadnji dan, preden so kip naložili z dvigalom na tovornjak. Na travniku se je sprehodil proti kipu Marije bel labod, ki se je nenadoma pojavil. Prvič in zadnjič so ga videli v Idrijski Beli. Skoraj mitološki znak, da je in bo vse v redu. Dobro leto dela v prahu in soncu je bilo poplačano z nasmehi odraslih in otrok v Podutiku.«

Eden izmed Zlatovih kipov in skulptur, ki krasijo Slovenijo, je tudi Janez V. Valvazor, ki stoji v Bogenšperku.

»Vse je bila pravljica o ljubezni, vklesani v kamen, o sodelovanju, odrekanju in sanjah mnogih, ki so se razblinile v temni noči dobro leto kasneje. Vandali so namreč s kamnom ali težjim kladivom razbili kip. Mariji so odbili roke, nos, usta ter poškodovali lica in oči. Policija žal ni našla storilcev. Danes je skulptura pod kamerami in upamo, da se bolnikom, ki so storili to podlo dejanje, tresejo prsti od moralnega mačka. Uničevati, kar ljudje gradijo z ljubeznijo, je zločin.«

Kipar Zlato je ateist, a spoštuje vse ljudi tega sveta, ne glede na vero, barvo kože ali spolno usmerjenost. In to je njegovo sporočilo: »Gradimo mostove med ljudmi, ne prepadov. Roke na kipu sem popravil, obraz vklesal v kamen še enkrat, čisto na novo in upam, da spet pričaral marsikakšen nasmeh. Če kamen lahko izžareva ljubezen, jo lahko tudi mi vsi.«