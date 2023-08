Ker če daš, nekdo ima: Hamo & Tribute 2 Love so se odločili za plemenito potezo

»Ker so nas dogodki zadnjih dni močno pretresli in nemočno opazujemo bitko s podivjano naravo, smo sklenili, da lahko vsaj malo pomagamo. Koncerte, ki so napovedani na poplavljenih območjih in jih bo možno izpeljati, bomo odigrali dobrodelno.« Tako je svoje oboževalce minuli konec tedna razveselila novica skupine Hamo & Tribute 2 Love. Skupina, ki ji, tako kot mnogim, poletna koncertna turneja ni najbolj naklonjena in so morali zaradi vremena odpovedati kar precej koncertov, se je odločila za plemenito potezo.

Svojim zvestim poslušalcem, ki po vsej Sloveniji polnijo dvorane in zunanja prizorišča ter prihajajo po odmerek glasbene ljubezni, bodo pomagali s kar tremi dobrodelnimi koncerti. Dobiček od prodanih vstopnic bodo namenili vsem tistim, ki so v teh dneh ostali brez vsega. »Ker to počnemo zelo na hitro, ta trenutek še nimamo podatka, komu točno bo šel denar, vendar s svojim imenom zagotavljamo, da bo prišel v prave roke. Naslovnike objavimo v naslednjih dneh. Upamo, da ste na varnem in suhem,« so sporočili.

»Tisti, ki imamo, za tiste, ki nimajo,« je v videu na družbenih omrežjih napovedal niz dobrodelnih koncertov.

Cukri, srčki

Dobrodelni koncerti bodo 18. avgusta v Letnem avditoriju Minoriti v Mariboru, 25. avgusta v Špitalu za pr'jatle v Celju in 2. septembra na tržnici Medvode. Publika je bila nad potezo navdušena, pod objavo se je vsul plaz sporočil: 'Cukri. Vedno in vedno znova. Poklon'; 'Res lepo! Tisti srček v logotipu je popolnoma na mestu'; 'Moj globoki poklon za to gesto,' so le nekatera med njimi. Prepričljivi, iskreni, energični, čustveni in dinamični koncerti so eden od ključnih adutov zasedbe Hamo & Tribute 2 Love, ki nedvomno spada v prve vrste slovenske rock glasbe. S tem dejanjem so le dodatno pokazali, da svoja besedila ne le prepevajo, temveč tudi živijo v skladu z njimi. »Roke više od neba, da objameš pol sveta, ker če daš, nekdo ima,« bo zagotovo odmevalo še glasneje.