Kdo sta postavna fanta, h katerima se je stiskala slovenska igralka? (FOTO)

Čas hitro beži, majhni otroci pa kar naenkrat postanejo odrasli ljudje. To dobro ve tudi slovenska igralka Nina Ivanič, ki se gotovo večkrat z nostalgijo spominja dni, ko sta se njena sinova Miha in Luka stiskala v njenem naročju.

Danes, ko sta oba že odrasla in postavna mladeniča, pa se sprašuje: »Res ne vem,a se jaz še vedno stiskam k njima ali onadva k meni. Sicer pa je vseeno. Lepo nam je skupaj.« Tako je namreč zapisala v zadnji objavi na instagramu, ob fotografiji s počitnic na Mikonosu, kamor je odpotovala cela družina.

Za Onoplus je ob tem tudi zaupala, da se kot družina še vedno radi odpravijo skupaj na potovanja. Njen mlajši sin Miha je star 17 let, starejpi Luka pa 22. »Čeprav sta sinova že velika, rada vidim, da gremo na daljša potovanja skupaj, saj nas izjemno poveže skupno doživljanje iste resničnosti. Z možem bi seveda lahko šla sama – dostikrat za krajši čas tudi greva – in jima potem ob fotografijah in filmčkih pripovedovala o lepih doživljajih. A vendar to nikoli ni isto, kot če bi jih sodoživeli. Vsakič si ob načrtovanju potovanja mislim, da je bržkone zadnjič, a si otroka želita zraven in tako sem tudi jaz mirnejša in bolj sproščena. Seveda je izkušnja lahko tudi stresna, a potovanja že znam tako organizirati, da mi to ne jemlje energije,« je povedala.