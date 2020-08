Se spomniteiz Dolenjske, ki je v šovu Ljubezen po domače iskala spremljevalca? Te dni ima Darja probleme, ki z ljubeznijo nimajo nobene zveze.Nekdo se je namreč spravil na njeno posestvo in ga dodobra razdejal. A ne le to ...Zadeva je še hujša, saj so ji zastrupili njene zajčke in razbili kletke.