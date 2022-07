Kdo je ubil princeso Diano? (Piše: Mateja Florjančič)

Ljudje imamo, vsaj večina, radi čenče. Čenčanje je še kako priljubljeno dejanje. Mnogim posebno zadoščenje predstavlja naslajanje nad stisko, nesrečo drugih, zgražanje nad drugačnim načinom življenja, nad pričesko in oblačenjem, prenekateri zavistno pogledujejo proti vsem, ki imajo več, še raje privoščijo onim, ki imajo manj, ter se z velikim veseljem ukvarjajo z napakami drugih.

Ker je tako lažje živeti.

Kajti če se obremenjuješ z drugimi, se ti ni treba s samim seboj in z lastnim odsevom v ogledalu, ki ni vedno takšen, ki bi bil v ponos ali vsaj sprejemljiv.

Polni smo velikih besed, kako biti strpni, kako bivati po načelu živi in pusti živeti in kako pomagati, če lahko, ter ne obsojati nekoga, ki ne pade v nam sprejemljive okvirje. A teorija in praksa na tem področju ne bi mogli biti bolj daleč, kot sta.

