Kdo je skrivnostna spremljevalka Omarja Naberja? »Poznava se že nekaj časa«

Pevec Omar Naber je bil eden izmed številnih znanih obrazov, ki so se v sredo udeležili piknika. Na dogodek je prišel v družbi simpatične temnolase spremljevalke, kar ni ušlo radovednim pogledom. Zato smo priljubljenega pevca povprašali, kdo je skrivnostno dekle ob njegovi strani in kako potekajo priprave na njegovo novo glasbeno-stand up turnejo.

Omar je bil ob našem vprašanju nasmejan in pripravljen pojasniti: »Včeraj je bila z menoj prijateljica Zora, ki me seveda, kot vsi ostali prijatelji, z veseljem podpira na moji glasbeni poti. Ne, Zora me ne spremlja pogosto na dogodkih, a tokrat je z veseljem privolila, da gre z menoj. Poznava se že nekaj časa.«

S tem je pomiril ugibanja, ali gre morda za novo ljubezen ali celo partnerko.

FOTO: Mediaspeed

V polnem pričakovanju turneje

Ob tem nam je zaupal še nekaj o vznemirljivem dogajanju v svoji karieri. »Priprave so v polnem teku, vsi se zelo veselimo. Danes je prvi koncert v Brežicah,« je povedal. Omar je namreč tik pred začetkom nove glasbene-stand up predstave Trip to Las Vegas Show, ki združuje glasbo in humor ter obljublja zanimivo popotovanje v svet zabave.

V glavnih vlogah nastopajo štirje prepoznavni obrazi slovenskega glasbenega in odrskega prostora – Oto Pestner, Uroš Perić, Omar Naber in Tina Gorenjak.

Predstava ni klasičen koncert, pravijo organizatorji, temveč je e odrsko doživetje z duhovitimi dialogi, čustvenimi trenutki in mojstrsko interpretacijo nepozabnih melodij, ki so jih proslavili Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Dean Martin, Louis Armstrong in drugi.