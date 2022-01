Kdo je sanjski moški 2022 in zakaj nas to tako zanima

Komercialna televizija sicer še ni razkrila njegovega imena, naznanila pa je, da je že izbrala novega samca, za katerega se bodo skozi prihajajoče epizode potegovale številne kandidatke. Njegov profil ostaja še skrivnosten.

Javnosti se je predstavil tako, da je z masko na obrazu po Ljubljani delil rdeče vrtnice, razen njegovega glasu pa smo o njem težko razbrali kaj več. Menda je športnik, da bi izvedeli več o njem, pa bomo očitno morali še vsi malce počakati.

Ustvarjalci oddaje so v nas tako zanetili radovednost, a v resnici se sprašujemo, zakaj nas sanjski moški 2022 pravzaprav tako zanima. Od kod se je vzel in zakaj ta osebnost, ki lomi ženska srca in deli trnjevo cvetje, v nas zbuja toliko zanimanja? Preberite si TUKAJ!