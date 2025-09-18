Kdo je moški v objemu Ane Roš? Za njima je nepozabna noč (FOTO)

V Hiši Franko se je pred dnevi odvila prava kulinarična čarovnija – chefinja Ana Roš Stojan in švicarski kuharski chef Andreas Caminada sta skupaj s svojima ekipama pripravila posebno večerjo z naslovom Alpsko prijateljstvo. Dogodek je bil razprodan, Roševa pa ga je opisala kot noč, ki jo bodo nosili v srcu še dolgo po tem, ko so mize že pospravili.

»Nekatere večerje ostanejo v spominu še dolgo potem, ko so mize že pospravljene. Včerajšnja je bila ena takšnih,« je zapisala Ana Roš na družbenih omrežjih in delila fotografijo prijateljev in jedi, ki so razvajale brbončice.

Oglejte si, kaj so pripravili:

Skupaj z Andreasom Caminado in Marcelom Skibbo iz slovite restavracije Schloss Schauenstein sta z ekipo stkala meni, ki so ga poimenovali Alpsko prijateljstvo. »Dve dolini, dve kuhinji, a enako spoštovanje do gora, letnih časov in ljudi, ki živijo z naravo,« so koncept predstavili v Hiši Franko in dodali:

»Davidejev »juicy pairing«, Lukaszeva vina in smeh med kuharji in gosti so večer spremenili v nekaj več kot zgolj večerjo – v noč igre, zaupanja in povezanosti, ki pusti človeka polnega v vseh pomenih besede.«

Ana Roš in Andreas Caminada sta prijatelja že vrsto let. Delita si spomine in vizijo kuhanja, ki spoštuje naravo in ljudi, ki obdelujejo zemljo.

Caminada in Skibba, oba nosilca treh Michelinovih zvezdic, sta skupaj z Anino ekipo ustvarila meni, ki združuje ideje, kraje in filozofije. Dogodek je bil tudi priložnost za podporo fundaciji Fundaziun Uccelin, katere partnerica je Ana Roš, in ki skrbi za vzgojo prihodnjih kulinaričnih talentov.

Kdo je Andreas Caminada?

Andreas Caminada, rojen leta 1977 v Ilanzu v švicarskem kantonu Graubünden, velja za enega največjih kuharjev na svetu. Leta 2003 je pri 26 letih z ženo Sarah prevzel grad Schloss Schauenstein v Fürstenau, ki ga je spremenil v tempelj moderne švicarske kuhinje in mu priboril tri Michelinove zvezdice. Poleg tega vodi še Casa Caminada, restavracijo OZ in verigo restavracij Igniv v Švici in Bangkoku. Caminada je znan po tem, da tradicionalne recepte pretvarja v vrhunske kulinarične kreacije, ki slavijo lokalne in sezonske sestavine.