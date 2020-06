Kdo bo slekel vročo Nino Donelli, se v novi pesmi, s katero se bo ponovno predstavila na največjem regionalnem glasbenem festivalu CMC, sprašuje mlada slovenska pevka. »Pesem Ima da te nema je moderna, živahna, poletna ... Morda malo drugačna od mojih pesmi do zdaj, ampak menim, da bo predvsem mlajšim poslušalcem zelo všeč. Zdi se mi, da je tudi najbolj klubska med mojimi pesmimi. Videospot smo zato posneli v diskoteki, moram pa priznati, da sem si osebno tematiko videa zamislila drugače, ampak sem se morala prilagoditi razmeram ... No, končni rezultat mi je kljub nevšečnostim zelo všeč,« je povedala o novem projektu. Kdaj bo lahko pesem publiki predstavila tudi v živo, ne ve.



»Glasbeniki smo vajeni, da odziv na pesem vidimo oziroma občutimo v živo. Zdaj pa je še zelo težko napovedati, kdaj jo bom prvič lahko zapela v živo pred gledalci. Če ne prej, bom pesem pred publiko odpela septembra na tradicionalnem CMC festivalu, ki se je letos premaknil z začetka poletja na začetek jeseni. Upam, da bo nov datum obstal, ali bo lahko navzoča večtisočglava množica, kot je to v navadi, pa si tudi organizatorji še ne upajo napovedati. Iskreno upam, da bo možno nastopiti pred publiko, saj je to res posebno doživetje ... Prepričana sem, da vsem glasbenikom manjkajo nastopi in predvsem publika. Pa tudi življenje zdaj teče drugače, moji vikendi so zdaj čisto neobičajni in zelo pogrešam oder, druženje s publiko in oboževalci, to energijo, občutek, ko stopiš pred množico ljudi,« še doda.



Za konec smo jo vprašali, kdaj bo zares pokazala več gole kože zaradi vročine. »Kratkoročne načrte sem opustila, načrtovani dopust v tujini sem morala prestaviti na neznan datum in proste dni, ki jih bo letošnje poletje morda malo več, bom izkoristila na slovenski obali.«