Kdo bo najlepši Slovenec? Izbor letos drugačen

Ekipa Mistra Slovenije: Ana Gregorič, Nina Uršič, Christine Zadnikar, Barbee Šuštaršič, Manja T. Korošec, Sandra Pranjič, Maja Lazar, Pia Pustovrh, Rok Uršič, DJ Clay Clemens in Gašper Oblak FOTO: Luka Bratasevec

Tik pred izbruhom koronaepidemije so se v dvorani Casino Korona v Kranjski Gori kandidati borili za vstop v finale izbora za mistra Slovenije 2020. Tekmovalci so se predstavili v treh izhodih. Program so popestrili glasbeni gostjein plesna skupina Mystique Show Group. Letošnji finalisti soiz Malečnika,iz Kamnika,iz Ljubljane,iz Škofje vasi,iz Pernice,iz Levca,iz Nazarij,iz Kobarida,iz Šmarja - Sapa iniz Ljubljane. Žiga Petrovič si je na polfinalu prislužil tudi lento mister Casino Korona 2020.Kot vsem pa je tudi ekipi Mistra Slovenije epidemija prekrižala načrte. Finalni izbor, ki naj bi se zgodil septembra, bo zato precej drugačen. »Zdravje smo postavili na prvo mesto. V krizi je treba odreagirati hitro in mi smo naše aktivnosti takoj začeli izvajati prek spleta in tako nameravamo tudi nadaljevati. Letošnji izbor pa ne bo drugačen le zato, ker ga boste lahko spremljali le po spletu. Več poudarka bo tudi na predstavitvi tekmovalcev. Lahko jih boste spoznali pobliže in jih doživeli v povsem novi luči,« je o novi sezoni povedala lastnica licence Mister SlovenijeDeset finalistov je bilo že v času korone deležnih različnih delavnic. S predavateljico nevrolingvistikeso izdelali jasne načrte, kako do svojih ciljev, o vrednotah in samozavesti, ki jo bodo potrebovali tako na finalnem odru kot tudi poslovno. Priznana fotografinjaje s fanti opravila delavnico o prezenci pred kamero, o osebnem slogu pa jih je podučila. Delavnico o javni podobi na družabnih omrežjih je vodila. Da bodo znali tudi javno nastopati, je poskrbel