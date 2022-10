Kdo bo fanta naučil zamenjati zračnico? (Piše: Mateja Florjančič)

Zadnje dni našo deželico med drugim pretresa za nekatere sporna odločitev ustavnega sodišča, ki istospolnim partnerjem omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.

Zagovornikom tradicionalne družine se zdi ta odločitev sporna in škodljiva.

Za otroke.

Ne bom se spuščala v razpravo o tem, kdo ima prav in kdo nima. Vsak ima pravico do svojega mnenja, vem pa, da je zadeva kompleksna, in tudi, da so pravice otrok velikokrat zlorabljene v prid populizma, kar je v vsakem primeru vredno obsojanja.

Za otroke gre, se znova velikokrat sliši.

Jaz pa se ob tem sprašujem, komu se je šlo za otroke dve leti nazaj, ko so bili zaprti med štiri stene, ko niso smeli na igrišča in ne v šole, ko so se sicer lahko sprehajali po trgovinah, niso pa smeli na izlet čez mejo občine, če naštejem le najbolj banalne, z najmlajšimi povezane posledice protikoronskih ukrepov.

Takrat, zanimivo, ni nihče kričal, za otroke gre.

