MISS UNIVERSE

Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)

Lahko uganete, kdo si je najbolj želel tekmovati, in kdo bi raje ostal v zakulisju?
Fotografija: Žirija Miss Universe 2025. FOTO: Mediaspeed
Odpri galerijo
Žirija Miss Universe 2025. FOTO: Mediaspeed

N. P.
04.09.2025 ob 20:58
04.09.2025 ob 20:58
N. P.
04.09.2025 ob 20:58
04.09.2025 ob 20:58

V prestižnem kompleksu Odiseja je Slovenija sinoči dobila novo Miss Universe Slovenije – to je postala Hana Klaut, ki je krono prevzela od Emine Ekić. A na gala večeru, polnem blišča in glamurja, niso zasijale le finalistke, temveč tudi žiranti, ki so odločali o zmagovalki.

image_alt
Slovenija dobila novo misico! Za Miss Universe okronali Hano Klaut (FOTO in VIDEO)

V ospredju se je ob lastniku licence Ivu Boscarolu pojavil nekdanji svetovni boksarski prvak Dejan Zavec. »Dejan je moj dober prijatelj. Ob njem se počutim tudi varno,« je v šali za Slovenske novice zaupal Boscarol. Ob Zavcu je sedela nekdanja miss Jugoslavije Bernarda Marovt, med občinstvom pa smo ujeli še podjetnika Marjana Batagelja s soprogo Katjo. Posebno mednarodno noto sta dogodku dodala dolgoletna organizatorja Miss Universe Hrvaške, Vladimir in Marija Kraljević.

Hana Klaut je postala nova Miss Universe. FOTO: Sandi Fiser
Hana Klaut je postala nova Miss Universe. FOTO: Sandi Fiser

Raje sodniki ali tekmovalci?

Žirante smo pobarali, ali jim bolj ustreza vloga sodnikov ali bi si upali stopiti na oder kot tekmovalci. Odgovori so bili pisani na kožo njihovim značajem. V posnetku si oglejte, kaj so za Slovenske novice povedali vplivnež Franko Bajc, kuharski mojster Tomaž Kavčič, nekdanji predsednik republike Borut Pahor in nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc, ki se je pred kratkim podal v gledališke vode. Divi slovenskega šovbiznisa Helena Blagne in Tanja Ribič sta se nam tokrat spretno izmuznili, zato njunih odgovorov nismo uspeli dobiti. 

Lahko uganete, kdo si je najbolj želel tekmovati, in kdo bi raje ostal v zakulisju? 

Miss Universe Slovenije 2025, voditelj Jure Godler s tekmovalkami. FOTO: Tvspored-service 
Miss Universe Slovenije 2025, voditelj Jure Godler s tekmovalkami. FOTO: Tvspored-service 

image_alt
V eminentni prvi vrsti na Miss Universe Slovenija tudi Trumpov prijatelj (FOTO)

image_alt
Boscarol: Moji kolegi imajo jahte, jaz pa Miss Universe

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tekmovanje Cene Prevc Borut Pahor Helena Blagne Tomaž Kavčič Tanja Ribič Ivo Boscarol miss Universe miss izbor lepotni izbor

Priporočamo

Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)
Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)
Nočno divjanje po Kopru: poglejte, kako je mladostnik izzival policiste (VIDEO)
Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)
Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)
Nočno divjanje po Kopru: poglejte, kako je mladostnik izzival policiste (VIDEO)
Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008

Izbrano za vas

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.