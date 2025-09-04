Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)

V prestižnem kompleksu Odiseja je Slovenija sinoči dobila novo Miss Universe Slovenije – to je postala Hana Klaut, ki je krono prevzela od Emine Ekić. A na gala večeru, polnem blišča in glamurja, niso zasijale le finalistke, temveč tudi žiranti, ki so odločali o zmagovalki.

V ospredju se je ob lastniku licence Ivu Boscarolu pojavil nekdanji svetovni boksarski prvak Dejan Zavec. »Dejan je moj dober prijatelj. Ob njem se počutim tudi varno,« je v šali za Slovenske novice zaupal Boscarol. Ob Zavcu je sedela nekdanja miss Jugoslavije Bernarda Marovt, med občinstvom pa smo ujeli še podjetnika Marjana Batagelja s soprogo Katjo. Posebno mednarodno noto sta dogodku dodala dolgoletna organizatorja Miss Universe Hrvaške, Vladimir in Marija Kraljević.

Hana Klaut je postala nova Miss Universe. FOTO: Sandi Fiser

Raje sodniki ali tekmovalci?

Žirante smo pobarali, ali jim bolj ustreza vloga sodnikov ali bi si upali stopiti na oder kot tekmovalci. Odgovori so bili pisani na kožo njihovim značajem. V posnetku si oglejte, kaj so za Slovenske novice povedali vplivnež Franko Bajc, kuharski mojster Tomaž Kavčič, nekdanji predsednik republike Borut Pahor in nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc, ki se je pred kratkim podal v gledališke vode. Divi slovenskega šovbiznisa Helena Blagne in Tanja Ribič sta se nam tokrat spretno izmuznili, zato njunih odgovorov nismo uspeli dobiti.

Lahko uganete, kdo si je najbolj želel tekmovati, in kdo bi raje ostal v zakulisju?