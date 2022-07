Kdaj ste nazadnje videli tako nasmejanega Janeza Janšo? (VIDEO)

Nekdanji slovenski premier Janez Janša javnosti večinoma kaže resen obraz, le redkokdaj ga vidimo nasmejanega. Tudi pojavljanje v javnosti je vse od volitev naprej nekoliko redkejše, tudi v državnem zboru velikokrat manjka, kažejo podatki o prisotnosti. V tokratnem sklicu parlamenta ni še niti enkrat spregovoril, je poročal Večer, zato ga tudi manjkrat vidimo po televiziji in v drugih medijih.

Fotografije in videi iz njegova prostega časa pa kažejo, da ima tudi manj resen obraz. Očitno je bolj židane volje, ko se odpravi v hribe, še posebej v družbi strankarskih kolegov. To smo videli na posnetku pohoda na Mali Karnan, ki so ga objavili na strankarski facebook strani. Zadnje čase pogosteje delijo videovsebine in iščejo nove načine, kako se približati volivcem. Nedavno smo poročali, da so se poslanci SDS predstavili v bolj sproščeni luči. Video je na ogled tukaj.