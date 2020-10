Malo sem švical, na vrhu pa užival.

Zdaj, ko je zavladala kriza in tudi glasbeniki nimajo več toliko dela, kot so ga imeli prejšnja leta, si vsak najde kaj, kar mu odvrne misli od nepredvidljivih trenutkov.Tudi kavboj, Korošec, ki so ga Štajerci vzeli za svojega, ima nov hobi –hribolazništvo.Te dni se je spravil na 2062 metrov visoko goro v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp, Raduho.»Malo sem švical, po prihodu na vrh pa zgolj užival,« pravi slovenski pevec, ki se ukvarja s countryjem in o njem poučuje Slovence že več kot štiri desetletja, od tega polovico na samostojni poti.