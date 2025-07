Katja Pančur pokazala telo, ki ga je dolgo sovražila: »Zaslužim si ljubezen. V prvi vrsti svojo, do sebe«

Katja Pančur, avtorica pretresljive avtobiografske knjige Varna hiša groze, je na Facebooku znova pogumno spregovorila o posledicah spolne zlorabe in težkem procesu celjenja, ki ga je prestala. Ob fotografiji s plaže, na kateri samozavestno pozira v kopalkah, je zapisala iskreno izpoved o sprejemanju svojega telesa – telesa, ki je bilo nekoč zlorabljeno, danes pa končno ljubljeno.

»Tisti, ki smo bili kot otroci spolno zlorabljeni, dobro vemo, kako težko je imeti rad sebe, sploh svoje telo,« je zapisala. Ob tem je priznala, da dolga leta v ogledalu ni videla sebe, temveč bolečino, krivdo in sram, ki jih prinaša takšna travma. »Danes vem, da nisem bila kriva. In če nisem bila kriva, potem tudi ni pravično, da ne sprejmem svojega telesa. Danes vem, da se imam rada. Točno tako kot sem. Ker si zaslužim ljubezen. V prvi vrsti svojo, do sebe,« je zaključila.

Katja Pančur je v svoji knjigi razkrila grozljivo resnico o svojem otroštvu – kot deklica iz ruske sirotišnice je bila posvojena v Slovenijo s strani človeka, ki se je v javnosti predstavljal kot spoštovan budistični lama, Ronan Chatellier. A za zidovi domnevno duhovnega zavetišča je Katja od 12. leta dalje prestajala spolne zlorabe.

Katjina zgodba še zdaleč ni samo osebna. Je glas vseh zlorabljenih, ki ga družba predolgo ni hotela slišati. Z objavo, v kateri s ponosom pokaže svoje telo, ne kaže le fizične podobe – kaže neizmerno notranjo moč ženske, ki je vzela svojo zgodbo nazaj. In jo zdaj deli, da bi zaščitila druge.