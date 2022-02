Katja in Katka pričakujeta otroka, z duhovito objavo nasmejali sledilce

»Pa se je tudi nama končno nasmehnila sreča. Postali bova mamici,« sta veselo novico prek družabnih omrežij, na katerih sta izredno aktivni, sporočili Katja in Katka Bogataj. Usule so se čestitke (ob nastajanju tega članka je objavo všečkalo več kot 11 tisoč oseb), mnogi pa so se ob pogledu na priloženo fotografijo pošteno zakrohotali, saj Katka v rokah drži napis »Nisem bila jaz (ali po angleško it wasn't me)«.

Spola gospa in gospa Bogataj še nista razkrili, je pa Katka razkrila, da sta umetno oploditev samoplačniško opravili v Avstriji, saj pri nas to zakonsko ni mogoče. »Ko prideva v Slovenijo in Katja rodi, jaz lahko posvojim tega otroka, ker oče ni znan. In je to potem legalno otrok od obeh,« je odgovorila na nekatera vprašanja sledilcev.