Katja in Katka Bogataj: Za otroka si želiva, da bo s ponosom povedal, da ima dve mamici (INTERVJU)

Ko se pogovarjaš s Katjo in Katko Bogataj, takoj začutiš njuno pozitivno energijo, njuno vedrino in odprtost ter tudi trdno ljubezen, ki ju povezuje. Presrečni sta, da sta našli sami sebe ter druga drugo v istospolnem partnerstvu, v zakonu, ki bo kmalu postal tudi družina. Ko sta sporočili novico, se je z njima iskreno veselila njuna velika virtualna skupnost, ki se je spontano ustvarila skozi njune objave o iskreni ljubezni in povezanosti.

Tam zatočišče najdejo vsi, ki se zaradi svoje spolne usmerjenosti znajdejo v stiski ali v primežu družbenih oznak. Četudi je njun profil navdihujoča pozitivna zgodba, se Bogatajevi dobro zavedata, da ni vedno vse pravljično in mavrično. Njuna zgodba je korak naprej k sprejemanju in odpiranju vrat vsem vrstam ljubezni, kot pravita.

Katja te dni že ponosno pokaže svoj nosečniški trebušček. Zanosila je ob pomoči umetne oploditve in darovalca na kliniki v Avstriji. V Sloveniji namreč istospolni partnerji nimajo pravice do teh medicinskih postopkov niti do posvojitve. Uspelo jima je v drugem poskusu, poleg največje življenjske sreče pa sta dobili tudi neprecenljivo življenjsko izkušnjo.

Preberite intervju s Katjo in Katko Bogataj tukaj.