Katja in Boštjan nista mogla verjeti svojim očem: to ju je pričakalo ob prihodu domov (FOTO)

Začela se je peta sezona Delovne akcije. Ana Praznik se je skupaj z mojstri podala v Trbovlje. Staro rudarsko stanovanje s površino komaj 24 kvadratnih metrov je bila prva akcija letošnje sezone, mojstri pa so hitro ugotovili, da je lahko tudi majhen prostor velik izziv.

Čeprav je njuno stanovanje zares majhno, sta Katja in Boštjan Medved vsak kotiček svojega doma napolnila z ljubeznijo in spoštovanjem. Zaradi prostorske stiske sta imela majhno kuhinjo, ob štedilniku in pultu pa sta imela tudi prho. Mojstri so jima zdaj uredili povsem ločeno kopalnico.

Nova kopalnica. FOTO: Pop TV

Mojstri so paru stanovanje popolnoma prenovili, Ana pa je poskrbela še za presenečenje, ki je marsikoga ganilo do srca. Boštjanu je priskrbela zaročni prstan, organizirala pa je celo poroko, da sta lahko zaljubljenca lahko tudi uradno dahnila usodni 'da'.

Stara spalnica. FOTO: Pop TV

Nova spalnica. FOTO: Pop TV