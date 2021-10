Katera lepotica bo 25. slovenska vinska kraljica?

Organizator bo zbiral prijave do vključno 25. oktobra 2021 na poštnem naslovu: Pomurski sejem, d. d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona (VKS), kandidatke pa se lahko prijavijo tudi na elektronski naslov miran.mate@pomurski-sejem.si.

Ana Pavlin je krono nosila kar dve leti. FOTOGRAFIJI: OSTE BAKAL

Potem ko so lani zaradi situacije s koronavirusom podaljšali mandat vinski kraljici, je nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije (VKS) letos objavil natečaj za izbor prve dame slovenskega vinskega dvora. Tokrat bodo izbirali jubilejno, 25. VKS, ki bo nosila nacionalno krono v letu 2022. K sodelovanju so vabljena dekleta med 18. in 25. letom starosti, slovenske državljanke samskega stanu, ki imajo znanje o vinih, slovenskem vinogradništvu, znanje vsaj enega svetovnega jezika in vozniški izpit.Najprimernejše dekle, izbrano skladno s pravilnikom, bo okronano za 25. VKS v januarju 2022. »Slovenija, dežela z bogato tradicijo vinske kulture in pridelave vina, izbira s poslanstvom promocije slovenskih vin, vinogradništva in slovenskih vinorodnih dežel ter nedvomno potrebuje vinsko kraljico. Institucija VKS povezuje tradicionalna in sodobna znanja o vinogradništvu, vinarstvu in vinu, širjenje vinske kulture in prepoznavnosti Slovenije kot ugledne vinorodne dežele. VKS simbolizira in predstavlja raznovrstnost slovenskih vrhunskih vin treh vinorodnih dežel.Doma in v svetu razglaša bogato dediščino vinogradništva in vinarstva, ki se prenašata iz roda v rod ter se razvijata in izpopolnjujeta s sodobnimi znanji. Prepoznavnost institucije VKS je odlična priložnost za promocijo slovenskega turizma ter njene bogate kulturne dediščine, povezane s pridelovanjem, negovanjem in kulturnim uživanjem vin, kulinariko, naravnih in kulturnih znamenitosti in običajev. VKS kot institucija in kot posamezna nosilka krone je deležna velike pozornosti javnosti. Vsako leto sodeluje na več kot 100 dogodkih, posvečenih vinu, o njeni dejavnosti pa poročajo številni mediji,« pravi predsednik uprave Pomurskega sejma